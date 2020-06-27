Африканский брачный аферист оставил жительницу Тулы без трех миллионов рублей

Москва, 27 июня. Полицейские задержали африканца, обманувшего одинокую жительницу Тулы. Женщина лишилась более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, мужчина познакомился с 46-летней жительницей Тулы на сайте знакомств. В переписке он рассказал, что выполняет международную миссию в Афганистане. Спустя короткое время он сделал даме предложение. Еще месяц в мессенджерах они продолжали общаться.

Вскоре африканец сообщил, что собирается демобилизоваться. При этом он попросил даму помочь ему переправить в Россию деньги, которых, по его словам, у него скопилось за время службы довольно много.

По электронной почте поступили инструкции. Согласно им, женщине якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с деньгами.

«Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка поняв, что стала жертвой брачной аферы обратилась в полицию», — сообщили в МВД РФ.

Вскоре тульские полицейские установили личность мошенника, их коллеги задержали его в Москве. Выяснилось, что к военной службе аферист не имеет никакого отношения, а на сайте был зарегистрирован под чужой фотографией.

Сейчас полицейские выясняют, были ли другие жертвы.

Ранее психиатр, судебно-психиатрический эксперт и сексолог Анна Амбарцумян рассказала, каких опасностей следует избегать при переписке с незнакомцами на сайтах знакомств. В частности, она подчеркнула, что женщин должно насторожить предложение мужчины встретиться в безлюдном месте: за городом, на даче, в лесу. Общение с таким кавалером лучше тут же прекратить.