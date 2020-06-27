Стало известно, как новые законы изменят жизнь россиян с 1 июля

Санкт-Петербург, 27 июня. Введение налога для самозанятых, снятие повинности по поверке электросчетчиков, отмена автомобильного знака «Инвалид», портал «Мойка78» рассказал о новых законах, которые изменят жизнь россиян с 1 июля.

Отмечается, что с 1 июля власти регионов получат право ввести налог для самозанятых. Теперь регистрироваться в качестве самозанятого можно будет с 16, а не с 18 лет. Ставка налога составляет 6% для юридических лиц и 4% для физических лиц.

С 1 июля упростится процедура подключения к электросетям. Это касается этапов согласования между потребителем и организацией, сроков присоединения, а также процедуры заключения договоров. Также приборы учета перейдут в ведение энергетических компаний, за счет которых будет производиться их установка, ремонт, замена и обслуживание.

С начала следующего месяца будет возобновлена индексация страховых пенсий для пенсионеров-опекунов и попечителям несовершеннолетних. На них теперь не будет распространяться обязательное пенсионное страхование, однако ежегодно им будут индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней.

Также подчеркивается, что больше не будет выдаваться автомобильный знак «Инвалид». До конца года инвалиды или их представители должны будут обратиться в ПФР, чтобы получить право на бесплатную парковку.

Ранее сообщалось, что с 1 июля водителям придется посещать технические лаборатории для проведения экспертных испытаний и оформления технических изменений после тюнинга автомобилей. Речь идет об установке на свой автомобиль силовых бамперов, газобаллонного оборудования (ГБО), экспедиционного багажника или фаркопа. Любые изменения в конструкции авто необходимо регистрировать в ГИБДД.