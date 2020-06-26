С 1 июля туристов ждут 67 регионов России

Москва, 26 июня. С 1 июля туристов будут готовы принять 67 регионов России, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — заявила журналистам Догузова.

По словам главы ведомства, ограничительные меры будут сниматься в течение первой недели июля, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны», — добавила она.

В Ростуризме наедятся, что уже с 1 июля будет отменено обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19.

«К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится», — отметила Догузова.

Ранее эксперты выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания, передавал RT. В рейтинге оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. По данным аналитиков, на некоторые курорты также можно будет отправиться недорого: к примеру, билет на самолет в Минеральные Воды обойдется в 1070 рублей.