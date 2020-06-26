Ростуризм опубликовал список ограничений при въезде в другие страны

Москва, 26 июня. Ростуризм опубликовал список ограничений, действующих в настоящее время при въезде в другие страны. Перечень размещен на сайте ведомства.

В общей сложности в список включены данные по 121 государству. Информация о действующих мерах включает в себя дату ограничения на въезд в страну, а также потенциальные даты открытия границ. Содержится информация о категориях лиц, которым разрешен въезд на территорию государств, а также перечислены условия для прибытия. Подчеркивается, что в некоторых государствах требуется иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у туриста коронавируса. Также по приезду в некоторые страны придется пройти двухнедельный карантин.

Напомним, что в конце марта Россия ограничила авиасообщение с другими государствами на фоне распространения коронавируса.

До этого отмечалось, что правительство РФ смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов. В Россию теперь могут въехать высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу и внесенные в специальный список.

Ранее «Известия» сообщали, что послы стран Евросоюза согласовали предварительный список государств, с которыми будут открыты границы с 1 июля. В перечень вошли 18 стран. Отмечается, что в нем отсутствует Россия и США.