Дочь Ефремова удивила поклонников откровениями о загробной жизни

Москва, 26 июня. Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна Мария, считающая себя трансгендером, поделилась с поклонниками подробностями личной жизни и взглядами на жизнь загробную.

В сторис Instagram Анна Мария ответила на вопросы фолловеров. Один из них касался ментального здоровья 19-летней девушки.

«Я слез с антидепрессантов [Анна Мария, говоря о себе, использует мужской род]. Сейчас делаем с психотерапевтом рескриптинг травмы. Подозреваю у себя РАС [расстройство аутистичного спектра], но не уверен, что оправдано, так что буду проверяться», — заявила Анна Мария.

РАС — это группа психических заболеваний, характеризующихся искажением процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и двигательными стереотипиями. Страдающие данным расстройством обычно избегают контакта с окружающими и прячут от них свои истинные эмоции.

Откровениями для поклонников оказались рассуждения Анны Марии о загробной жизни, наличие которой она попыталась доказать. Она напомнила своим подписчикам, что после смерти тело разлагается, становясь «питательными веществами для существ и растений вокруг».

«Я бы, например, хотел, чтобы меня после смерти съели грибы. Они классные. Ну, или сделали бы из обрезков моей кожи маленькую куклу для потомков, чтобы сажать их в чулан наедине с ней. Они так будут лучше себя вести», — заявила она.

Днем ранее Анна Мария в соцсети рассказала о состоянии своего отца. По ее словам, Ефремов «держится более-менее», сожалеет и раскаивается. Комментировать ситуацию с ДТП, виновником которого стал ее отец, Анна Мария пока отказывается.

Она предупредила подписчиков, что в настоящее время аккаунт ее отца в Instagram закрыт. В связи с этим она просит быть бдительными, поскольку за Ефремова выдают себя вымогатели. Анна Мария также рассказала, что не имеет никакого отношения к паблику в соцсети «ВКонтакте» «Свободу Михаилу Ефремову» и, более того, осуждает его создателей.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель, Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Сам Ефремов во время заседания суда полностью признал свою вину, передавал RT.

Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.