Не болевший 30 лет китаец поделился секретом крепкого иммунитета

Пекин, 26 июня. Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, не болевший простудными заболеваниями в течение последних 30 лет, поделился секретом крепкого здоровья.

По словам мужчины, секрет его иммунитета кроется в необычных тренировках, которые он выполняет с 20-летнего возраста. Ежедневно китаец ходит, опираясь на руки и ноги, подобно обезьяне. Чэнь Хайган говорит, что это упражнение позволяет сделать растяжку всего тела, а также заряжает энергией.

«Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им», — приводит его слова Daily Mail.

Он утверждает, что благодаря необычной методике он перестал болеть простудными заболеваниями, а также избавился от зубной боли и звона в ушах.

«Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу», — говорит Чэнь Хайган.

Помимо этого, он научился с легкостью взбираться на деревья.

Ранее американский врач Дэвид Агус рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья и долголетия. По словам специалиста, проводить жизнь стоит в движении, не ограничиваясь одним спортивным залом. Он напомнил, что мозгу тоже требуются нагрузки, например, решение сложных задач. Агус считает, что необходимо приучать организм к режиму дня, а также обеспечивать себе комфортное спальное место.