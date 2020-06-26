В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Москва, 26 июня. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» полуострова и его населения под контроль Киева.

В беседе с RT российский парламентарий назвал заявление Зеленского «популистским и ничего не стоящим», а также напомнил, что украинский президент делает такие заявления далеко не в первый раз.

«Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — отметил Руслан Бальбек.

По его словам, ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.

Напомним, что недавно Зеленский получил от активистов крымско-татарский флаг. Он пообещал поднять этот флаг над Крымом и «вернуть» полуостров под контроль Киева.

До этого экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что падение цен на нефть и «глубокий кризис» в РФ дают Украине «уникальный шанс» вернуть полуостров, передают «Известия». Российский сенатор Алексей Пушков в ответ это подчеркнул, что в 1991 году история дала шанс Украине сохранить полуостров в своем составе, однако Киев этой возможностью не воспользовался.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором абсолютное большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. В Москве неоднократно отмечали, что волеизъявление крымчан было сделано демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.