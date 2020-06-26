Су-30 вылетал на перехват самолетов ВВС США над Черным морем

Москва, 26 июня. Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота поднялся в воздух для перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В пятницу дежурные силы ПВО Южного военного округа «оперативно раскрыли действия разведывательных самолетов США над нейтральными водами Черного моря и сопровождали их российским бойцом».

В оборонном ведомстве отметили, что все происходило «на значительной дистанции» от российской границы, однако на протяжении всего полета самолеты ВВС США сопровождались российскими радиолокационными механизмами.

«Для перехвата целей в воздух подняли истребитель ПВО СМД Су-30 военно-морской авиации Черноморского флота», — добавили в Минобороны.

Российские истребители приблизились на безопасном расстоянии к боевым машинам и идентифицировали их как патрульный самолет ВМС США P-8 А «Посейдон», разведывательный самолет RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. При виде российских истребителей американские машины «сразу изменили направление полета от государственной границы РФ».

«Полет российского боевого самолета состоялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Отметим, это далеко не первая активность американских военных самолетов в небе у границ России. В частности, 19 июня в воздух были подняты российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа. Они непрерывно сопровождали пару американских бомбардировщиков В-52Н.

За два дня до этого четыре российских ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ во время планового полета над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова, Охотского морей, а также северной части Тихого океана сопровождались истребителями F-22 ВВС США.