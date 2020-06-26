Итальянские ученые опровергли устоявшийся миф о коронавирусе

Рим, 26 июня. Комары не способны быть разносчиками коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Национального института здравоохранения Италии (ISS), сообщает портал MedicalXpress.

В ходе исследования итальянские специалисты обнаружили, что вирус, переданный комару через инфицированную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче. Также ученые ссылаются на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который подтверждает итоги их исследования.

В работе отмечается, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых, которые способны распространять вирус Денге и другие опасные заболевания.

До этого ведущий научный сотрудник Сеченовского университета Людмила Ганушкина также говорила, что насекомые не способны переносить и распространять коронавирус. Она утверждала, что вирус должен пройти определенный цикл развития в теле насекомого, чтобы стать патогенным для человека. По ее словам, коронавирус не может пройти столь длительный процесс.

Ранее российский доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил способы передачи коронавируса и развеял миф о вероятности заразиться через домашних животных. По его словам, также нельзя заразиться через воду или системы вентиляции, а также через кожу рук. Не передастся коронавирус и во время родов ребенку, если мать им инфицирована, передают «Известия».