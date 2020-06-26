Баранец рассказал о «невидимости» самолетов США на радарах С-400

Москва, 26 июня. Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал планы Пентагона поставить на вооружение бомбардировщик B-21, который якобы может выполнять военные операции, «под носом» у систем ПВО России и Китая.

Американские эксперты полагают, что новый самолет якобы станет невидим для российских систем ЗРК С-400. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви, заметил, что у военного ведомства есть целая стратегия достижения военно-технического превосходства американской авиации над вооруженными силами других стран.

Баранец в интервью «Царьграду», комментируя слова Хэлви, отметил, что подобные заявления являются ничем иным, как «мальчишеским бахвальством и хвастовством». Эксперт уверен, что российские системы ПВО С-400 без труда способны обнаружить и уничтожить новейший американский самолет.

«Я много раз сталкивался с нашими специалистами С-400, которые работают и по всей России, и в том числе и за рубежом. Так вот, один из них сказал, что эти все сказки про «Стелс», про незаметность, это все выглядит совершенно смешно, потому что сегодня в мире нет самолета, который бы не видели на радаре С-400, все видны, как жук на лобовом стекле», — подчеркнул Баранец.

Военный эксперт, рассказывая о «невидимости» самолетов США на радарах С-400, также заметил, что американцы уже взяли в привычку «совершать прорыв» воздушного пространства России, лишь на словах пролетая прямо «под носом» у современных комплексов ПВО. На деле же ситуация далека от истины.

«В данном случае — это бахвальство заносчивого пацана, которого еще не били. Я бы вот так сказал», — резюмировал Баранец, посоветовав американским летчикам не шутить с российским комплексом ПВО С-400.

Ранее Баранец прокомментировал заявление о том, что разрекламированная Киевом новая украинская ракета «Нептун» якобы может «достать» до Новороссийска.