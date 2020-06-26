Бывший возлюбленный Волочковой потребовал миллионы от балерины

Москва, 26 июня. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко подал в суд на бывшую приму Большого театра Анастасию Волочковой, с которой, по его словам, у него был роман.

По словам мужчины, танцовщица использовала его «в целях неосновательного обогащения». Фоменко просит суд взыскать с Волочковой 30 миллионов рублей, которые она должна была выплатить его знакомым за ремонт в доме.

Как рассказал предприниматель, незадолго до завершения работ балерина, будучи пьяной, выгнала строителей из дома и разорвала отношения с ним. Деньги за оказанные услуги, как говорит Фоменко, стали требовать от него.

«Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом. Был осужден», — сказал Фоменко в интервью Kp.ru.

Выйдя из тюрьмы, мужчина попытался связаться с бывшей возлюбленной, но та отказалась общаться с ним и через адвоката обвинила его во лжи. Кроме того, Волочкова, как говорит Фоменко, заявила, что он психически болен, чем причинила ему «моральный вред и страдания».