Россия достигла основных целей по ликвидации крайней бедности

Москва, 26 июня. Россия по основным параметрам достигла цели ликвидации крайней нищеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленный в ООН первый добровольный национальный обзор РФ по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).

«По каждой ЦУР Россия в последние годы показывала позитивные результаты. Среди наиболее успешных можно выделить ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», 4 «Качественное образование», 8 «Достойная работа и экономический рост», — отмечается в документе.

В обзоре говорится, что проводимая в РФ политика в сфере борьбы с нищетой предусматривает снижение уровня бедности минимум в два раза к 2024 году. В 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,6%. Также в документе отмечаются успехи по ликвидации голода в стране.

«Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6%. При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России», — сказано в обзоре.

Напомним, что в 2015 году страны-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включает в себя ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты и обеспечение благополучия для населения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что снижение уровня бедности в России в два раза к 2024 году является достижимым. Она подчеркнула, что для реализации данной задачи необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда, так как в настоящее время он остается недостаточным.