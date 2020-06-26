Ахеджакова потребовала обжаловать приговор «Седьмой студии» и Серебренникову

Москва, 26 июня. Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в свойственной для себя манере прокомментировала судебное решение по делу «Седьмой студии». Актриса заявила, что приговор, который был вынесен фигурантам дела, необходимо срочно обжаловать.

Она заметила, что чтобы помочь режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам, многие артисты и деятели искусства и другие важные люди якобы «валялись в ногах».

«Вы не представляете, что было проделано, у кого в ногах валялись те, кто хотели им помочь. [Было собрано] 5 тысяч подписей, обращались и нобелевские лауреаты, и лауреаты «Оскара», — заявила Ахеджакова РИА Новости.

Комментируя судебное решение по данному делу, она заявила, что приговор ее полностью не устраивает, заметив, что представителей «Седьмой студии» должны были оправдать. По словам Ахеджаковой, Серебренников создал «потрясающий» проект «Платформа», который является часть искусства XXI века.

«За это их судить и говорить, что они брали деньги? Конечно, надо обжаловать этот условный срок, три года мучают людей», — возмутилась актриса.

Напомним, Ахеджакова известна своей необычной манерой высказываться по различным громким поводам. Актриса не упускает возможности извиниться «от лица всей России», несмотря на то, что большинство граждан страны ее об этом даже не просят и выступают против.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда деятель культуры в 2013 году осудила закон, согласно которому гражданам США запретили усыновлять детей из России из-за череды трагических инцидентов. Актриса назвала новый документ «людоедским» и призвала принять участие в протестах против него.

В 2014 году Ахеджакова опять извинилась, но уже за «агрессию России против Украины», подписав коллективное письмо, в котором фактически осудила «российскую военную интервенции». Актриса не обратила внимание на обстоятельства возникновения гражданской войны в Донбассе и не озаботилась страшной ситуацией, возникшей в этом регионе по вине нынешних киевских властей.

В пятницу в Москве состоялось судебное заседание, на котором был оглашен приговор по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении представителей «Седьмой студии», передавал RT. Суд признал их виновными в хищении 129 млн рублей. Режиссер Кирилл Серебренников, являющийся основателем данного формата, получил наказание в виде условного срока и штрафа в размере 800 тыс. рублей. Его коллеги также получили условные сроки.