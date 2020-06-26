Пользователи Сети пришли в ужас от внешнего вида «преобразившегося» Диброва

Москва, 26 июня. Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала подписчикам, как семья отметила день рождения младшего сына Ильи. Родители, дети и гости приняли участие в маскараде в стиле семейки Аддамс. Однако пользователи вместо восторгов удивились, насколько постарел Дибров.

Телеведущий живет со своей четвертой супругой уже десять лет. Полина младше его на 30 лет. У пары подрастают три сына, младшему из которых недавно исполнилось пять лет. По этому поводу супруги закатили грандиозный праздник.

На своей странице в Instagram Полина опубликовала несколько снимков и видео с костюмированного праздника.

«Наша славная семейка семейка Адамс. Такие ребята на стиле. Мне кажется, что усы Дмитрию идут. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья», — обратилась она к фолловерам.

На снимках Полина предстала в образе Мортиши Аддамс в черном атласном платье в пол, черном парике и ярком макияже. Дибров изобразил главу семейки с тонкими усами.

Однако далеко не все поклонники разделили восторг семьи Дибровых от праздника. Многие отметили, что глава семества на фоне молодой супруги выглядит плохо.

«У нее на голове парик? Вроде она не старая женщина. А Дибров выкрашеный в «радикально черный цвет» смешно смотрится», — пишет в комментариях пользователь под ником qaz8632.

«Ой, какой старый у вас муж», — добавила ileana_ch.

«Такой смешной этот мужчина… на вид старый, а вроде молодится», — отметил v.v.corolcov.

«Как будто черная вдова с полуживым мужем на коляске», — выразил свое мнение show_biz_nett.