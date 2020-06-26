Семья Захарова назвала ложью заявление защиты Ефремова о размере компенсации

Москва, 26 июня. Родственники Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли заявление защиты актера о «космическом» размере денежной компенсации, которую якобы требует пострадавшая сторона. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

По его словам, близкие Захарова называют заявление представителя Ефремова ложью и очередным оскорблением.

«Они не понимают, почему защита продолжает спекулировать на этой теме, хотя на прошлой неделе сами согласились с желанием потерпевших не принимать никаких компенсаций», — заявил Добровинский в интервью RT.

Адвокат подчеркнул, что разговоров относительно компенсации не было. Защитник добавил, что представитель Ефремова сам отказался от встречи с ним, после того как стала известна позиция семьи по поводу денежной выплаты.

«С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — сказал адвокат.

Ранее адвокат Ефремова сообщил журналистам, что семья Захарова якобы требует от актера «космическую сумму» — 100-150 миллионов рублей.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. В результате ДТП водитель грузовика скончался в реанимации от полученных травм. Инцидент произошел на Смоленской площади в Москве.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов полагает, что артист должен понести реальное наказание за случившееся.