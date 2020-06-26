Блогер-миллионерша Туся призналась в страхе бесплодия из-за анорексии

Москва, 26 июня. Блогер Наталья Землянухина откровенно рассказала о своем печальном опыте скорректировать внешность, что отразилось на ее здоровье.

Миллионы пользователей Интернета узнали о страхе «малышки Туси» по поводу бесплодия из-за анорексии, с которой она столкнулась из-за стремления к идеальной фигуре. Так, блогер-миллионерша Туся, которой является Наталья Землянухина, смогла привлечь внимание миллионов подписчиков, а с ними и обеспечила себе финансовое благополучие. Однако в погоне за идеальным телом ей пришлось столкнуться с недугом, который стал причиной страха остаться бесплодной.

Отвечая на вопрос о ее проекте под названием «Со мной все так», в рамках которого рассказывается о готовности принять свои внешность и тело такими, какими они являются, блогер-миллионерша рассказала о своем печальном опыте.

«Сначала у меня была анорексия, затем — орторексия (навязчивое стремление к правильному питанию). Я не могла принять свое тело, у меня пропали месячные на фоне нездорового похудения», — сказала Туся, отмечая, что у нее «пока не все ясно с менструальным циклом», что вызывает сильную озабоченность.

Землянухина рассказал о том, что причиной ее недуга стали страхи по поводу внешнего вида из-за ее целлюлита, из-за которого она ранее «стеснялась надеть на себя короткие юбки, шорты».

В итоге блогер рассказала, какие усилия оказалась вынуждена прикладывать для восстановления своего здоровья:

«Сдаю анализы, питаюсь сбалансировано, работаю с психологом. Так что не советую идти на поводу у стандартов красоты. Вот только боюсь, что не смогу иметь детей».

«Любые формы — это красиво!» — резюмируя эту неприятную историю, пришла к выводу «малышка Туся».

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