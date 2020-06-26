Комаровский возмущен украинцами, неправильно носящими маски

Киев, 26 июня. Заболеваемость коронавирусом на Украине в разы превышает официальные данные, считает известный украинский врач Евгений Комаровский.

По его словам, ежедневно на Украине коронавирусом заражаются от пяти до семи тысяч человек.

«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне — неудивительный. Вообще-то должны быть в черной [зоне]», — сказал доктор Комаровский в интервью Pavlovsky News.

Он также высказал свои возмущения насчет соблюдения соотечественниками мер предосторожности. По его словам, он был шокирован, увидев, как украинцы, игнорируя правила ношения масок, спокойно перемещаются по городу.

«Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну, не знаю. Это как презерватив надеть на голову для безопасного секса», — сказал врач.

Согласно последним данным, на Украине выявлено более 40 тысяч случаев коронавируса. Из них более 18 тысяч человек смогли победить опасную инфекцию, еще тысяча пациентов умерла.