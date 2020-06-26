В новой ОС для iPhone появилась пугающая пользователей функция

Москва, 26 июня. В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды. Новая функция очень напугала пользователей.

Американский техноблогер Маркес Браунли в своем микроблоге в Twitter обратил внимание, что в iOS 14 можно будет включить уведомления, которые сообщат о резких звуках. К примеру, о звонке в дверь. Как объясняет блогер, телефон загорается и подает сигнал, если вы, к примеру, играете в наушниках, а в этот момент кто-то звонит в дверь.

По словам Браунли, данная функция будет полезной для людей с нарушениями слуха.

Однако функция не всегда работает корректно. Брайнли показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд появилось уведомление, что где-то рядом течет вода.

«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — написал блогер.

This could be the beginning of a 2020 horror movie pic.twitter.com/c9ByuUHDv1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 25, 2020

Пользователи добавили, что они бы пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о «криках или смехе маньяка» неподалеку.

«Теперь давайте представим, что сейчас середина ночи, и вы спите. Вы просыпаетесь под звук уведомления. Вы решили посмотреть на уведомление, только чтобы понять, что это распознавание звука, предупреждающее вас о том, что слышны шаги. И имейте в виду, что вы живете один. Жуть», — пишет пользователь под ником @FreezerslY в комментариях.

Другие же обратили внимание на то, что Apple теперь официально прослушивает все телефоны.

«Таким образом, у Apple есть официальный способ доступа к микрофону каждый раз (я знаю, что они слышат все, что происходит вокруг вас на заднем плане, но вы ничего не будете знать, что Apple сделала это публичным). Конфиденциальность [знак аплодисментов]», — отметил @ardhendu98.

Напомним, 22 июня Apple представила обновленную операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.

Новое ПО позволяет пользователям объединить на одном экране иконки приложений, а также виджеты погоды, музыкального плеера, данных о физической активности и других программ. Также теперь можно сжимать видео из любого приложения в маленькое окно, которое будет отображаться поверх других, передавал RT.

Кроме того, Apple показала приложение CarKey, с помощью которого будет возможно разблокировать автомобиль (первой машиной с поддержкой такой функции станет BMW 5).