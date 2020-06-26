Макрон хотел приехать на парад Победы в Москву

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона в Россию с визитом. Глава Франции сообщил, что хотел приехать в РФ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы, и принял приглашение российского лидера.

Главы государств в пятницу провели переговоры по видеосвязи, сообщил НСН.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», — сказал Путин, обращаясь к Макрону.

Путин пригласил Макрона в Россию. Тот принял приглашение - приедет в конце лета, если эпидситуация позволит. pic.twitter.com/pTcjC57TlW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 26, 2020

Французский президент ответил, что хотел бы приехать в Россию в конце лета, если эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

Президент Франции также сообщил, что хотел приехать в Москву на парад Победы, но пандемия коронавируса «не позволила нам увидеться физически два дня назад и 9 мая», указал «АиФ».

«Я хотел физически присутствовать на этом празднике. Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения», — сказал Макрон.

Пандемия коронавируса внесла корректировки в программу празднования Дня Победы. В частности, 9 мая прошли авиапарад и онлайн-акция «Бессмертный полк». Президент РФ обещал, что Россия широко отпразднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Позднее стало известно, что торжества пройдут 24 июня, пишет Deita.ru.