Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей. О новой льготе, которая позволит проиндексировать пенсии более чем 40 тысячам человек, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Индексация будет возвращена пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних (в основном внуков, оставшихся без попечения родителей). Поскольку пенсионеры-опекуны получают от государства пособие, из-за «дыры» в законодательстве их считали работающими, поэтому пенсии им не индексировали (индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году и с тех пор не возобновилась).

Сейчас несправедливость в отношении пенсионеров-опекунов исправлена. Им не только проиндексируют пенсии, но и восстановят индексацию за период, когда она не проводилась. Прибавка коснется более 40 тысяч россиян, списки уже сформированы, и увеличенные выплаты будут произведены автоматически.

В среднем прибавка составит от 3 до 3,5 тысяч рублей, рассказали в ПФР.

Кому еще проиндексируют пенсии в июле и августе

Также прибавку получат неработающие пенсионеры, живущие в сельской местности и отработавшие на селе не менее 30 лет. Для этого гражданам надо подать соответствующее заявление. В ПФР напомнили, что неработающие сельские жители пенсионного возраста, имеющие стаж от 30 лет, могут рассчитывать на прибавку в 25% от размера фиксированной выплаты. В этом году доплата составит 1421,56 рубля. Перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Также доплаты получат пенсионеры с «северным» стажем и некоторые другие получатели социальных выплат.

Автоматическая прибавка к пенсии с августа ждет получателей накопительной пенсии, а также участников государственной программы софинансирования. Этим категориям граждан перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке. На эту прибавку могут рассчитывать около 80 тысяч российских пенсионеров.

Подробнее об этом читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Кроме того, в июле граждане, имеющие детей до 16 лет, автоматически получат вторую выплату в 10 тысяч рублей, о которой в своем обращении говорил президент России Владимир Путин. Распоряжение президента уже оформлено соответствующим указом премьера Михаила Мишустина.