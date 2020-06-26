Зеленский пообещал «вернуть» Крым

Киев, 26 июня. Президент Украины Владимир Зеленский «верит безумно», что Киев сможет вернуть Крым. Об этом сообщил УНИАН.

Глава украинского государства провел встречу с крымско-татарскими активистами во время посещения юга страны.

«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем», — сказал Зеленский, добавив, что «верит в это безумно».

Он также пообещал поднять на полуострове крымско-татарский флаг, указал телеканал 360.

Каким способом Зеленский собрался возвращать российский полуостров, он не рассказал, пишет «Царьград».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об «уникальном шансе» Киева вернуть Крым. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя очередную фантазию украинских властей, напомнил, что Киев потерял Крым навсегда. По его словам, у Украины в 1991 году был шанс сохранить полуостров в составе страны, но она не воспользовалась им.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Решение крымчан украинские власти игнорируют, заявляя, что Крым якобы украинский. Москва неоднократно говорила, что полуостров вошел в состав России согласно нормам международного права. Вопрос принадлежности Крыма, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, закрыт окончательно.