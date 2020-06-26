В Сети узнали имя полицейского из США с татуировкой «Россия»

Москва, 26 июня. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» смог идентифицировать ставшего знаменитым полицейского из США с татуировкой «Россия». Правоохранитель прославился благодаря фото, сделанному во время протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Снимок быстро распространился по Сети. На нем полицейский приветствует участника уличной акции, на руке у него видны тату «Россия» и надпись, оканчивающаяся на «-овск». Героя фото быстро окрестили «рукой Кремля», в шутку намекая на причастность Москвы к беспорядкам, пишет издание «Слово и дело».

Им оказался житель Хьюстона Майкл Аскью. Американец женился на уроженке Дальнего Востока и полюбил русский язык. На размещенных в Facebook фотографиях можно увидеть, что у Аскью действительно есть татуировка «Хабаровск».

Кроме того, в качестве главной фотографии на странице полицейского размещен снимок Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.

Известно, что Аскью проходил военную службу в армии США на должности механика, а в декабре 2011 года женился на россиянке Анастасии Мельниковой.

О любви Аскью к России свидетельствуют и многочисленные записи в профиле на русском языке, сделанные латиницей.