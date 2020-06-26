Кудрявцева впервые опубликовала в Instagram фото с внуком

Москва, 26 июня. Известная российская телевизионная ведущая поделилась со своими подписчиками новой записью в социальной сети Instagram, где показала, как отдыхает со своей семьей на одном из курортов Адлера. В Stories она выложила несколько фотографий, на которых в компании со своим старшим сыном Жаном и внуком Львом купается в бассейне.

Стоит отметить, что артистка не часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями, но сейчас опубликовала сразу несколько снимков с отдыха. На кадрах можно заметить, что актриса отдыхает в одном из отелей на Черноморском побережье вместе со своей семьей.

Кудрявцева впервые показала в Instagram фотографию внука, который вместе с бабушкой купается в бассейне. Кроме этого, она выложила еще несколько снимков со старшим сыном Жаном, который стоит к камере спиной. Кудрявцева обещала в следующий раз показать фанатам свою невестку, назвав ее красавицей.

«Внук мой любимый, Лева. Я — баба Лера. Сын, внук. А еще у меня невестка — красавица. Покажу потом. Короче, большая семья!» — написала под записью Кудрявцева.

Напомним, что Лера Кудрявцева не так давно во второй раз стала мамой. В 2018 году, пройдя процедуру ЭКО, она родила девочку, которую назвали Машей. Телеведущая не стесняется выкладывать фотографии, видеозаписи, а также целые фотосессии со своей дочкой в социальные сети.

Ранее телеведущая в Instagram рассказала о своем отдыхе в Краснодарском крае. Она сообщила, что приняла решение провести отпуск на одном из курортов Адлера, опубликовав сразу несколько фотографий со своей дочкой Машей.