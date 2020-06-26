Лукашенко высоко оценил парад Победы в России

Минск, 26 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил проведение парада Победы 24 июня в Москве, прошедшего несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во время общения с трудовым коллективом предприятия «Беларуськалий» в Солигорске.

Особенно иностранному лидеру запомнилось прохождение белорусской роты почетного караула.

«Путину я сказал — молодцы! Ситуация была жесткая, но они справились. Так что большие молодцы», — похвалил Лукашенко.

Белорусский президент прибыл в Москву в числе других руководителей зарубежных государств, среди которых были лидеры Абхазии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. За парадом Лукашенко наблюдал вместе со своими сыновьями.

Белоруссия была представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. Парадным строем перед присутствующими прошли 73 белорусских военных.

Напомним, в этом году парад Победы было решено не проводить 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. В конце мая, когда эпидемиологическая ситуация занчительно улучшилась, президент России Владимир Путин объявил о переносе праздничного шествия на 24 июня, день исторического Парада Победы 1945 года.