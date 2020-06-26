«Вспомнил победный 45-й»: ветерану Кужильному устроили теплый прием в дивизии Дзержинского

Герой специального проекта Федерального агентства новостей «Дед Победы» 95-летний ветеран Алексей Кужильный побывал на торжественном приеме в дивизии им. Ф.Э Дзержинского Росгвардии — той самой, в составе которой он прошел по Красной площади 75 лет назад и бросил к подножию Мавзолея трофейные штандарты поверженных фашистов.

Алексей Николаевич Кужильный всю войну прошел сапером-минером. Боевое крещение молодой воин принял под Донецком, после сражался в Ростовской области, оборонял Северный Кавказ, дрался с врагом на Кубани. Затем уже в составе стрелкового полка войск НКВД Алексей Кужильный участвовал в борьбе с бандитами на Западной Украине.

В 1945 году в числе двадцати лучших воинов полка он был переведен служить в Москву в 1-ю мотострелковую ордена Ленина Краснознаменную дивизию им. Ф.Э. Дзержинского внутренних войск НКВД. В столице Кужильный и встретил Победу.

Накануне парада в Москве ФСБ рассекретила архивные документы, в которых значится сводный полк с двухротными батальонами. Особый батальон прошагал по Красной площади и бросил к Мавзолею штандарты поверженной нацистской Германии. Среди этих солдат был и Алексей Николаевич Кужильный — теперь его имя можно свободно найти в архивах.

И вот Кужильный снова оказался в Москве — вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, а 24 июня с главной трибуны наблюдал за юбилейным парадом. Мечту ветерана — вновь оказаться на Красной площади, несмотря на все препятствия, смогла исполнить редакция Федерального агентства новостей. Все это время мы работали с российскими структурами, публиковали историю участника исторического Парада и призывали представителей власти пригласить его на юбилейные торжества.

В отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации узнали о приезде ветерана именно благодаря проекту ФАН «Дед Победы». Дзержинцы очень уважают военную память, поэтому со своей стороны тоже старались добиться приглашения Кужильного на парад Победы в Москву. Но в какой-то момент отступили, а мы нет.

Ветерана из Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) на следующий день после парада дзержинцы пригласили в гости и устроили ему теплый прием. Рядом с Алексеем Николаевичем все это время были его дочь Татьяна Радова и друзья семьи Николай и Сарма Черновы.

«Показали все: и солдатское жилье, и музей. Я посмотрел кинологический центр, лошадей. Все хорошо, все по-современному у них. Солдату должно служиться хорошо», — поделился впечатлениями Алексей Николаевич.

Встретился Алексей Кужильный и с военнослужащими, которые 24 июня в составе расчета Росгвардии прошли по главной площади страны на параде, посвященном 75-й годовщине Победы. Ветеран отметил, что во время парада с особым чувством ждал появления на брусчатке Красной площади представителей Росгвардии.

«Когда диктор объявил, что сейчас пройдет дивизия, меня как воздухом подняло с трибуны. Вспомнились те года, победный 1945-й. Молодцы. Ребята прошли замечательно, на твердую «пятерку». Рослые, подтянутые, бравые, они достойно представили Росгвардию», — отметил Алексей Николаевич.

Дзержинцы решили устроить для своего ветерана сюрприз и вновь торжественно прошагали, но теперь исключительно перед Алексеем Николаевичем, отчего тот не смог сдержать теплых эмоций.

Кужильный рассказал воинам дивизии о своем фронтовом пути, об участии в легендарном параде Победы 1945-го, и пожелал им служить честно, любить свою Родину, быть достойными продолжателями победных традиций героев Великой Отечественной войны.