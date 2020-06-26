Доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Москва, 26 июня. Препараты для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие средства, а также антибиотики могут спровоцировать нарушения ритма сердца. Об этом рассказал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы «О самом главном».

Он отметил, что способны вызвать проблемы также сердечные гликозиды и вызывающие привыкание обычные капли для носа.

«Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом», — сообщил Мясников.

Проблемы с ритмом сердца могут быть также вызваны дефицитом калия магния, к этому, в свою очередь, приводят препараты от изжоги.

Антибиотики же особенно опасны в сочетании с мочегонными средствами.

Ранее Мясников рассказал о новом виде расстройства пищеварения у сторонников здорового образа жизни. Страдающие от так называемой орторексии строго следуют пунктам здорового питания, тем самым нанося вред своему организму. Медик подчеркнул, что основной принцип правильного рациона — это его сбалансированность.

По его мнению, во всем необходимо соблюдать «разумную умеренность»: в еде, спорте, диетах и приеме лекарств, передает телеканал «360».