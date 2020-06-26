Джабаров заявил об обмане россиянина Буркова, приговоренного к девяти годам тюрьмы в США

Осужденный в США россиянин Алексей Бурков пошел на сделку со следствием, но американская Фемида его обманула, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее федеральный суд вашингтонского пригорода Александрия (штат Вирджиния) приговорил Буркова к девяти годам тюремного заключения за хакерскую деятельность. Приговор огласил судья Томас Эллис, рассматривавший дело Буркова.

«Бурков приговаривается к девяти годам лишения свободы», — отметил Эллис, хотя на прошлой неделе обвинение просило суд приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы. Защита настаивала на сроке не более семи лет.

Отметим, в январе 2020 года Бурков пошел на сделку с правоохранительными органами США и признал себя виновным в краже личных данных и отмывании денег в рамках хакерской деятельности.

Комментируя приговор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что некоторые могут попытаться связать дело Буркова с американцем Полом Уиланом, которого в России осудили на 16 лет за шпионаж.

«Но я думаю, что для обмена Уилана есть другие люди, которые удерживаются не один год в американских тюрьмах. Можно вспомнить тех же Виктора Бута и Константина Ярошенко. Мы-то осудили Уилана за шпионаж, то есть за конкретные преступления, а то что они (США) развешивают приговоры нашим гражданам по любым поводам на максимальные сроки — это ни в какие ворота не идет. Приговор, наверное, будет обжаловаться, но американцы, конечно, очень жестко обошлись с Бурковым. Лучше бы они порядок навели в своей стране, где убивают протестующих, отстреливают людей, нарушают права. А тут поймали нашего хакера и посадили, хотя и доказательства по этому делу весьма туманны, его просто решили наказать по полной программе. Так работает американская Фемида — он пошел на сделку, а они ему дали большой срок, хотя обычно скашивают до символических сроков, после чего выдворяют», — пояснил сенатор.

Отвечая на вопросы журналистов о том, доволен ли он решением суда, адвокат осужденного Грегори Стэмбо подчеркнул, что ситуация не относится к сфере «доволен или недоволен». По его мнению, «к этому необходимо относиться как решению суда». Более того, юрист отказался отвечать на вопрос, будет ли подана апелляция. У Буркова есть на это 10 дней.

«Понятно, что наши консульские службы будут работать. Надо понимать, что те игры, которые ведутся хакерами, влезающими в банковские счета и занимающимися переводами, заканчиваются в США очень печально, потому что американская Фемида к финансовым преступлениям относится намного жестче даже, чем к уголовным. Если он (Бурков. — Прим. ФАН) реально нарушил, он, конечно, должен нести за это ответственность, но я бы не хотел, чтобы эта ответственность перемешивалась с политическими делами — когда создаются обменные фонды, это плохо», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, Алексея Буркова задержали 13 декабря 2015 года в Израиле по запросу США. Его обвинили в «электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег». 11 ноября 2019 года он был экстрадирован в США.

Согласно версии следствия, в 2009-2013 годах Бурков управлял сайтом Cardplanet, где продавались номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Утверждается, что в результате деятельности гражданина России сумма ущерба оценивается в 20 млн долларов.

Россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и позднее экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. В 2012 году его признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В свою очередь летчик Константин Ярошенко оказался задержан в 2010 году в Либерии и экстрадирован в США, где получил 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре для контрабанды наркотиков на американскую территорию.

В июне 2020 года американца Пола Уилана приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. После этого его адвокат сообщил, что его подзащитного могут обменять на Бута или Ярошенко. Однако по словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Уилан не значится в схемах обменов заключенными между Россией и США.