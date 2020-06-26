Поклонники оценили новый образ с челкой Наташи Королевой

Москва, 26 июня. Российская певица Наташа Королева на исходе карантина решила кардинально поменять свою внешность. В Instagram эстрадная исполнительница опубликовала фото со своим новым образом.

На снимке знаменитость позирует в зеленом платье с открытыми плечами. Стилист сделала звезде челку, а волосы сведены в пучок на макушке. Дополняет образ яркий макияж.

«Настроение Челка!» — отметила Королева в описании снимка, добавив, что такой имидж ей придумала бьюти-специалист.

Большинство поклонников положительно оценили смену образа поп-звезды. Многие из них оставили массу комплементарных комментариев к записи.

«Очень красиво! Ягодка!», «Это лучший образ! Супер!», «Сразу помолодела! Очаровашка!», «Очень стильно», «Красотка! Глаз не отвести», — написали подписчики.

Однако нашлись и те, кому фотография пришлась не по душе. Хейтеры высмеяли накрашенные губы певицы и даже обвинили ее в корректировке снимка.

«Когда уфотошопился вусмерть!», «Что с губами?» — заявили они.

Ранее стало известно, что Королева серьезно пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исполнительнице пришлось закрыть спортзал и салон красоты, впрочем звезда все равно не теряет оптимизма, передает «Утро.ру».