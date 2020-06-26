Трюк с «волшебной» русской шоколадкой стал хитом на американской вечеринке

Москва, 26 июня. Русский блогер показал американцам простой фокус с оберткой от шоколадки «Аленка».

Он согнул обертку таким образом, что при определенном наклоне нарисованное лицо девочки меняло свое выражение: от радостного до хмурого и даже сердитого. Этот трюк превратился в настоящий хит вечеринок.

При этом, как отмечает «Царьград», у россиян этот ролик не вызвал такой бури эмоций. Один из пользователей заметил, что показывал этот фокус своей дочери 10 лет назад. Другие юзеры посоветовали американцам проделать тот же трюк с долларами. Сгибая купюры, можно ловко менять выражение лица первого президента США.