Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Москва, 26 июня. Эксперты консалтинговой компании J. D. Power назвали самые надежные автомобили. Первую строчку заняли Dodge и Kia, последнюю — Tesla.

Исследование основано на результатах опроса около 90 тысяч автовладельцев на американском рынке. Их попросили указать основные проблемы, с которыми они сталкивались в первые 90 дней с момента использования машины, либо их отсутствие. Эксперты, собрав данные, вывели показатель, отражающий среднее количество поломок на сотню автомобилей каждой марки.

Первое место в рейтинге заняли машины сразу двух марок — Dodge и Kia. В среднем на сто машин приходится 136 дефектов. Отмечается, что Dodge занял лидирующую позицию впервые, в то время как у Kia такой показатель держится уже шестой год подряд.

Далее идут автомобили Chevrolet, Ram и Genesis с показателем 141 поломка. В первую десятку также вошли Mitsubishi (148), Buick (150), GMC (151), Volkswagen (152), Hyundai (153), Jeep (155) и Lexus (159).

На последнем месте оказались автомобили Tesla. Причем большая часть претензий носит косметический характер (окраска, скрипы, плохо подогнанные элементы), указал «Царьград».