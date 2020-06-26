Путин сообщил о сборе 1,8 млрд рублей для нуждающихся россиян

Москва, 26 июня. Около 1,8 миллиардов рублей собраны для нуждающихся россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Он подчеркнул, что крупный и малый бизнес активно поддержал добровольческие инициативы.

«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес — и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 миллиард 800 миллионов рублей», — сообщил Путин.

Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» направлена на поддержку пожилых и маломобильных россиян. Волонтеры приобретают для нужд граждан лекарства, продукты, предметы первой необходимости, а также помогают выносить мусор и оплачивать счета ЖКХ.