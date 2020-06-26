СК проверяет фото Оксаны Федоровой, Хрюши и Степашки в нацистской форме

Москва, 26 июня. Следственный комитет России инициировал проверку фотоснимков героев детской передачи «Спокойной ночи, малыши» с изображением символики нацистской Германии.

На кадрах, размещенных в Интернете, представлены ведущая программы Оксана Федорова, а также кукольные персонажи Хрюша и Степашка, одетые в военную форму Третьего рейха.

По версии правоохранителей, указанные материалы содержат признаки возбуждения ненависти и вражды и направлены на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

Установлено, что фотографии были размещены на ресурсе, администратор домена которого находится в Москве.