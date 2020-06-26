Симоньян увидела в скандальных мемуарах Болтона признак скорого краха США

Москва, 26 июня. Главный редактор телевизионного канала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказалась о скандальных мемуарах бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала пост, в котором резко прокомментировала книгу американского политического деятеля, недавно появившуюся в открытой продаже. Она заметила, что подобные события можно лишь связать со скорым крахом Соединенных Штатов Америки.

Ранее СМИ сообщили, что в американских книжных магазинах появилась в продаже книга, которая была написана Болтоном. Речь идет о произведении «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», в котором 71-летний политический деятель описал события, произошедшие во время его нахождения на посту помощника президента США по национальной безопасности. Болтон рассказал об отношении американского президента Дональда Трампа к другим мировых лидерам, а также подробно описал разговор главы Белого дома с председателем Китайской Народной Республики. Многие уверены, что мемуары могут содержать секретные данные о работе Белого дома и американского президента.

Симоньян, комментируя выход скандальных мемуаров Болтона, резко высказалась о подобном событии, заметив, что оно хорошо показывает нынешнюю ситуацию в американской политике. Она удивилась, как бывший советник президента США по национальной безопасности, находясь на своем посту всего полтора года, может без особого труда «сливать все секретные данные» Белого дома в своих мемуарах. Журналистка заметила, что все это хорошо показывает будущее Соединенных Штатов, как «империи», крах которой неизбежен.

«Империя, где советник президента по национальной безопасности, проработав полтора года, пишет мемуары, в которых сливает все секретные межгосударственные переговоры и вообще все, что видел и слышал, безусловно, обречена. Другое дело, многих ли ее неизбежный крах расстроит», — заявила Симоньян.

Ранее Симоньян прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Она заметила, что артист стал виновником страшной аварии из-за того, что является человеком, «которому до фени чужая жизнь».