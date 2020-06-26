Миро заявила, что Асмус использовала Харламова как «подружку-страшилу»

Москва, 26 июня. Блогер Елена Миро после сообщений о разводе комика Гарика Харламова и Кристины Асмус «прошлась» по внешности актрисы.

По словам сетевой скандалистки, ее очень удивило, что в комментариях к постам с упоминанием Кристины неоднократно высказывалось мнение, что она красивая. Миро считает, что Асмус можно назвать максимум миловидной.

«В ее лице нет ничего особенно красивого, как нет ничего и отталкивающего. Аккуратные, естественные, весьма распространенные где-нибудь в Саратове черты», — написала Елена в своем ЖЖ.

По мнению Миро, Асмус смогла вывести свои приятную, но посредственную внешность на более высокий уровень, благодаря Харламову, потому что весь секрет красоты Кристины — в контрасте между ее внешностью и внешностью мужа.

«Харламов настолько непривлекателен, что на фоне его жирного пуза и лица-картофелины, всего лишь миловидная и худенькая женщина смотрится великолепной красавицей», — безапелляционно заявила она.

По мнению блогера, это можно сравнить с тем, как некоторые женщины заводят себе «подружку-страшилу», чтобы блистать на ее фоне, будучи при этом далеко не красавицами.

«Асмус — всего лишь не урод. До брака с Харламовым никто и не думал считать Варю из «Интернов» красивой», — считает Миро.

По ее словам, «такими варями» в России забиты все профессионально-технические училища. Однако в отличие от себе подобных Кристина правильно выбрала мужа и теперь удачно с ним разведется, считает блогер.

«Останется не только с приличными алиментами, но еще и со статусом секс-символьной бабы», — заключила автор.

Как сообщал ранее Infox.ru, о решении развестись Асмус и Харламов объявили в своих аккаунтах в Instagram 22 июня. Оба при этом подчеркнули, что ни скандальный фильм «Текст», ни самоизоляция, «ни кто-то третий» в этом не виноват.

Эту громкую новость в беседе с ФАН прокомментировал ясновидящая, экстрасенс и колдунья Татьяна Московская. По ее мнению, развод звездной пары могла спровоцировать бывшая жена комика Юлия Лещенко.