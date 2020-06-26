Леонков объяснил, из-за чего произошел разлад между США и Германией

Москва, 26 июня. Заявления Вашингтона о существовании у России плана по разобщению НАТО показывают внутренние противоречия в альянсе. Такую точку зрения озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее о стремлении Москвы разрушить НАТО заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Леонков считает его высказывание грамотно продуманным информационным вбросом, пишет «Экономика сегодня».

«Всем хорошо известно, что Россия не ведет никаких действий по разобщению НАТО – стратегических задач подобного рода Москва никогда даже не ставила. РФ реализует достаточно прозрачную политику в области ядерных вооружений и по размещению их у своих границ», — подчеркнул эксперт.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса готовы разместить на своей территории баллистические и крылатые ракеты. Практически одновременно с этим стало известно о сокращении американского военного контингента в Германии.

По словам Леонкова, в Берлине недовольны навязанным Вашингтоном решением о дополнительном размещении вооружения. Таким образом, становятся очевидными расхождения между членами НАТО.