Возлюбленный Бузовой сделал заявление о порнофильмах

Москва, 26 июня. Блогер и возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян раскрыл шокирующую правду: мужчина не против сняться в фильмах для взрослых.

Звезда Интернета не скрывает, что существенную часть дохода ему приносит реклама, и он открыт к любым предложениям, в том числе не против отрекламировать средства контрацепции или для потенции.

«Я не против. Не считаю, что это продукт, который стремно рекламировать. Это совершенно нормально, я бы отрекламировал. Еще бы и в порно снялся», — сказал в YouTube-шоу «Макарена» 27-летний Манукян, расхохотавшись.

К слову, нередко избранника Бузовой обвиняют в том, что он использует телеведущую ради пиара. Ведь число подписчиков Манукяна резко возросло после известий о романе со звездой «Дома-2».

Впрочем, паре, как указал Манукян, без разницы, что говорят о них другие. По его мнению, злопыхатели просто хотят задеть их.

О любовных отношениях Манукяна и Бузовой стало известно в прошлом году, хотя пара тщательно скрывала свой роман, указал Infox.ru. Поклонники певицы верят, что 34-летняя звезда наконец-то встретила свое счастье, и затаив дыхание ждут, когда Бузова и Манукян поженятся.

Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко оценил шансы звездной пары стать супругами. По его словам, у Бузовой и Манукяна отличная совместимость, что позволит создать крепкую семью. Филоненко убежден, что отношения между звездами будут развиваться по тому сценарию, который напишет Бузова.