Суд вынес приговор Малобродскому, Итину и Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Москва, 26 июня. Мещанский суд Москвы вынес приговор четверым фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.

В пятницу состоялся финальный процесс, в ходе которого суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссер, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум обвинялись в хищении субсидий на проект «Платформа» в объеме 129 млн рублей.

По решению суда Серебренников, который также был признан руководителем преступной группы, получил наказание в виде 3-х лет условного срока и запрета на управление учреждениями культуры.

Малбородский и Итин получили по два и три года условно соответственно.

Апфельбаум был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, однако впоследствии ее освободили от его уплаты в связи с истечением давности.

Кроме того, с Серебренникова, Малбородского и Итина суд постановил взыскать 129 млн рублей по иску Минкульта, а арестованное у фигурантов дела имущество обратить в доход государства.

Серебренников и другие фигуранты дела получили наказание, поскольку действовали в связке в проекте «Платформа», созданном режиссером в 2011 году. В период с 2011 по 2014 год на его развитие Министерством культуры РФ было выделено свыше 214 миллионов рублей. Реализацией проекта занималась оформленная для этих целей автономная некоммерческая организация «Седьмая студия». По версии следствия, ее сотрудники разрабатывали планы мероприятий, содержащие заведомо недостоверные данные об их количестве и стоимости, что привело к хищению 129 миллионов рублей из бюджета. После предъявления обвинения фигуранты не признали своей вины.