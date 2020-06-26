Ирина Горбачева снялась для обложки глянца без нижнего белья

Москва, 26 июня. Актриса театра и кино Ирина Горбачева украсила обложку июньского номера журнала «Ок». Звезда снялась без нижнего белья.

На страницах глянца можно будет прочесть интервью актрисы о ее новом проекте «Чики», где она играет главную роль. Звезда рассказала о съемках картины, и какие сверхвозможности она открыла в себе благодаря сериалу.

Горбачева анонсировала выход журнала в своем аккаунте в Instagram и опубликовала несколько кадров с фотосессии. 32-летняя звезда позирует в длинном черном платье с прозрачными вставками по бокам, благодаря которым видно, что Горбачева была без нижнего белья.

Знаменитость также предстала в других образах. Например, она была одета в джинсовую рубашку и свитер.

Ирина Горбачева получила широкую известность благодаря юмористическим роликам в Instagram. На счету актрисы также несколько десятков ролей в кино и театре.

Ранее звезда «Аритмии» и «Истории одного назначения» рассказала о причинах развода с мужем, актером Григорием Калининым. Актриса отметила, что у нее было несколько поводов для расставания с мужем, в частности, их отношения охладели. Кроме того, Горбачева поймала возлюбленного на измене, что он позднее подтвердил.