«Вор должен сидеть в тюрьме»: Манукян о деле Серебренникова и «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин признаны виновными в хищении почти 129 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета РФ на театральную деятельность «Седьмой студии», но получили условные сроки. Такое решение огласил суд 26 июня.

Ранее обвинение просило суд приговорить Серебренникова и его подельников к реальным срокам заключения от четырех до шести лет лишения свободы и к денежным штрафам, а также запретить им заниматься определенными видами деятельности.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает, что творческая профессия — не индульгенция, а представители актерско-режиссерского цеха не должны рассчитывать на неподсудность, тем более, что таково сегодня требование гражданского общества.

Вор должен сидеть в тюрьме. Колонка Вадима Манукяна

Серебренников и Ко, похоже, до последнего надеялись, что перед ними в итоге извинятся и признают невиновными по так называемому «театральному делу» о хищении почти 129 миллионов рублей. Однако судья посчитала иначе. По итогам рассмотрения вся эта компания теперь официально признана преступниками, хотя, к счастью для них, гуманный суд определил им условное наказание.

Впрочем, в этом вопросе я придерживаюсь мнения Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме».

Деятели искусства против

Считаю, что любые попытки давления на суд (которые мы наблюдали в данном деле) недопустимы. В том числе со стороны деятелей искусства, особенно — из-за рубежа. Это недопустимо прежде всего с моральной точки зрения. Дело Серебренникова никакого отношения к политике не имеет, это обычное экономическое преступление, которое нанесло государству убыток более чем на сотню миллионов рублей.

К сожалению, сегодня мы видим, что деятели искусства все время пытаются требовать к себе какого-то особого отношения, но, напомню: закон един для всех. Если виновен, будь любезен — неси ответственность. Никто не просил Серебренникова и Ко обналичивать бюджетные средства, поэтому им не стоило делать удивленные лица и говорить, что это, мол, не является нарушением закона. Вот почему неравнодушные граждане сегодня пришли к Мещанскому суду в майках с изображением Владимира Высоцкого в образе Жеглова и с надписью: «Обнал = украл».

На мой взгляд, это правильно. Не только деятели искусства имеют право на свое мнение. Гражданское общество становится все более активным и открыто противостоит навязанной либералами повестке.

Министерство культуры — за

Потерпевшей стороной в этом процессе оказалось непосредственно Министерство культуры РФ, которое могло использовать похищенные этой шайкой средства по назначению, не доверяя деньги прохиндеям, которые решили по легкому «срубить бабла» с государства. Надеюсь, с приходом на пост министра Ольги Любимовой это ведомство сможет навести порядок в театральной среде, чтобы в будущем исключить саму возможность подобных махинаций.

Гражданское общество отвоевывает позиции

С удовлетворением отмечаю, что активность гражданского общества в последнее время усилилась. Это касается отношения граждан к деятелям культуры, некоторые из которых решили, что им можно ездить пьяными за рулем, употреблять наркотики, безнаказанно воровать и при этом выходить сухими из воды. Это время позади. Сегодня общество следит за каждым из подобных дел внимательно, протестуя против любых попыток давления на суд, с чьей бы стороны такое давление ни исходило. Творцы должны творить, а не деньги у государства воровать или, морально разлагаясь, садиться пьяными за руль, что, как мы знаем, чревато чьей-то смертью.