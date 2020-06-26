Адвокат Ефремова назвал «космической» компенсацию, которую требует семья Захарова

Москва, 26 июня. Семья погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова через суд намерена получить «космическую» сумму в качестве компенсации, заявил адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

По словам юриста, речь идет о 100 — 150 млн рублей.

«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела», — добавил Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что в судебной практике «такие деньги вообще не крутятся». По его мнению, через суд семья сможет получить не более 800 тыс. рублей — «это край». Пашаев добавил, что родственники хотят превратить трагедию в «источник дохода» и поэтому «такое шоу устроили».

Напомним, Сергей Захаров погиб по вине Ефремова. Актер 8 июня сел пьяным за руль и на Садовом кольце вылетел на встречную полосу, протаранив фургон, в котором находился Захаров. Мужчину экстренно госпитализировали, но он умер от полученных травм. Сам Ефремов не пострадал. При медосвидетельствовании в его анализах были обнаружены следы кокаина и марихуаны. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

После ДТП некоторые оппозиционные политики, либеральные СМИ и некоторые коллеги по цеху попытались оправдать актера. В частности, они пытались списать страшную аварию на тяжелую жизнь актера, происки спецслужб, неудовлетворительное состояние дороги, коррупцию.

Трагедию в семье Захарова в беседе с ФАН прокомментировал Роман Шимко, отец шестилетнего Алеши, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе в 2017 году. По словам Шимко, Ефремов должен быть наказан по максимальной строгости закона и сесть в тюрьму.