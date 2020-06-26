Участницы реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» поработали военными прачками

Во второй серии социального интернет-проекта, посвященного подвигам героев Великой Отечественной войны, участники погрузились в будни банно-прачечного отряда работников тыла. Девушки на собственном опыте узнали, что такое отстирать щелоком и прогладить чугунным утюгом сотню комплектов белья.

Выпуск транслировался 24 июня на YouTube-канале «To remember» и в социальных сетях проекта. Съемки проходили в деревне Доронино Можайского района Московской области. В этой серии привыкшие к новым технологиям и преимуществам современной бытовой техники участницы стали военными прачками из банно-прачечного отряда. К слову, в годы ВОВ работница такого отряда в среднем отстирывала и чинила до 80 пар белья в сутки, имея в своем распоряжении только керосин, щелок из печной золы, а также тяжелый чугунный утюг.

«Война — это не только передовая. Каждая смена работников тыла была настоящим испытанием», — прокомментировал выбор сюжета ведущий шоу Денис Косяков.

В этом испытании приняли участие 32-летняя менеджер из Санкт-Петербурга Ирина Волгина, а также три москвички — 30-летняя специалист банка Яна Палеес, 33-летние журналистка Марианна Сборовская и телекорреспондент Юлия Куштейко. Испытание заняло шесть часов, за которые девушкам предстояло обработать сотню комплектов белья, прокипятив его в щелочном растворе, вручную выстирав с помощью стиральной доски, просушив, починив и погладив. Чтобы хотя бы психологически облегчить себе нагрузку, участницы дружно пели песню «Катюша».

«Самое сложное — физически стирать. Под тяжестью воды белье как свинец… Наши бабушки были настоящими героинями, а у нас получилось пережить, чтобы помнить!» — поделились они впечатлениями.

Напомним, 12 серий реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» будут выходить на площадках проекта до ноября 2020 года. Принять участие в проекте может любой желающий, оставив заявку на официальном сайте. Креативный продюсер сериала — журналистка Антонина Панова. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура». Первый сезон «Пережить, чтобы помнить», представленный в Сети осенью 2019 года, посмотрели 14 миллионов человек по всему миру.