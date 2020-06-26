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Онищенко рассказал о коронавирусе в Европе в связи с отказом ЕС открыть границы для России

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Онищенко рассказал о коронавирусе в Европе в связи с отказом ЕС открыть границы для России

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на отказ Евросоюза открыть границы для россиян с 1 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По мнению парламентария, решение ЕС является чисто политическим.

Ранее Евросоюз отказался включать Россию в список государств, для которых границы ЕС откроются с 1 июля. Об этом сообщил источник ТАСС из Брюсселя. Решение, по словам источника, связано с эпидемиологической ситуацией в России, где ежедневно фиксируется достаточно высокое количество заражений COVID-19.

По словам источника, в запрете на въезд в ЕС для россиян нет ничего необычного, поскольку России нужно больше времени, так как коронавирус начал там активно распространяться позже, чем в Европе. Источник подчеркнул, что это решение временное, и список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, будет постоянно обновляться.

«Как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех», — заявил представитель ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что европейцы лукавят, указывая причиной запрета уровень заболеваемости COVID-19 в России.

«По интенсивности эпидемического процесса — я имею в виду количество заболевших на 100 тысяч населения — мы выглядим лучше многих европейских стран, например, Франции и Великобритании, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, общее количество заболевших по абсолютным значениям у нас достаточно высокое, мы, наверно, тут входим в первую тройку.

Но, безусловно, при любом раскладе решение ЕС не открывать для нас границы — это конъюнктурное решение, не эпидемиологическое, а чисто политическое. Как говорится, использовать любую возможность, чтобы вставить нам шпильку. Даже если бы у нас не было ни одного случая заражения, они все равно нашли бы повод, чтобы не дать разрешение на въезд».

Данные по Европе на 26 июня

По словам парламентария, Россия не будет играть в эти игры, закрывая границы по политическим мотивам.

«Думаю, мы не будем на это отвечать зеркальными мерами, хотя, должен сказать, что в ряде европейских стран просто не владеют ситуацией и не понимают, что у них на самом деле происходит. Да и нет необходимости во всех этих закрытиях границ, исходя из контагиозности и тяжести течения данного заболевания. Не такой уж он и страшный, этот вирус, с которым мы столкнулись.

Поэтому мы найдем, как ответить на эту ситуацию. Но пока, как мы видим, исходя из строгой эпидемиологической оценки и адекватности мер, которые применяются для выявления и купированию очагов, ситуация в Европе далека от благополучной», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее появилась информация, что Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам РФ, США и Бразилии из-за того, что в этих странах неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

На утро пятницы, 26 июня, в РФ выявлено 620 794 заболевших, в том числе 6800 за последние сутки, что является самым низким показателем за длительный период. 384 152 человека выздоровело, 8781 заболевший скончался.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала резкий рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Европе на фоне снятия ограничений.

Всего в мире зафиксировано почти 9,5 миллионов случаев заражения, излечились более 4,7 млн человек, скончались — более 482 тысяч.

Сводка на 26 июня

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