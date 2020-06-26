Онищенко рассказал о коронавирусе в Европе в связи с отказом ЕС открыть границы для России

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на отказ Евросоюза открыть границы для россиян с 1 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По мнению парламентария, решение ЕС является чисто политическим.

Ранее Евросоюз отказался включать Россию в список государств, для которых границы ЕС откроются с 1 июля. Об этом сообщил источник ТАСС из Брюсселя. Решение, по словам источника, связано с эпидемиологической ситуацией в России, где ежедневно фиксируется достаточно высокое количество заражений COVID-19.

По словам источника, в запрете на въезд в ЕС для россиян нет ничего необычного, поскольку России нужно больше времени, так как коронавирус начал там активно распространяться позже, чем в Европе. Источник подчеркнул, что это решение временное, и список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, будет постоянно обновляться.

«Как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех», — заявил представитель ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что европейцы лукавят, указывая причиной запрета уровень заболеваемости COVID-19 в России.

«По интенсивности эпидемического процесса — я имею в виду количество заболевших на 100 тысяч населения — мы выглядим лучше многих европейских стран, например, Франции и Великобритании, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, общее количество заболевших по абсолютным значениям у нас достаточно высокое, мы, наверно, тут входим в первую тройку. Но, безусловно, при любом раскладе решение ЕС не открывать для нас границы — это конъюнктурное решение, не эпидемиологическое, а чисто политическое. Как говорится, использовать любую возможность, чтобы вставить нам шпильку. Даже если бы у нас не было ни одного случая заражения, они все равно нашли бы повод, чтобы не дать разрешение на въезд».

По словам парламентария, Россия не будет играть в эти игры, закрывая границы по политическим мотивам.

«Думаю, мы не будем на это отвечать зеркальными мерами, хотя, должен сказать, что в ряде европейских стран просто не владеют ситуацией и не понимают, что у них на самом деле происходит. Да и нет необходимости во всех этих закрытиях границ, исходя из контагиозности и тяжести течения данного заболевания. Не такой уж он и страшный, этот вирус, с которым мы столкнулись. Поэтому мы найдем, как ответить на эту ситуацию. Но пока, как мы видим, исходя из строгой эпидемиологической оценки и адекватности мер, которые применяются для выявления и купированию очагов, ситуация в Европе далека от благополучной», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее появилась информация, что Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам РФ, США и Бразилии из-за того, что в этих странах неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

На утро пятницы, 26 июня, в РФ выявлено 620 794 заболевших, в том числе 6800 за последние сутки, что является самым низким показателем за длительный период. 384 152 человека выздоровело, 8781 заболевший скончался.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала резкий рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Европе на фоне снятия ограничений.

Всего в мире зафиксировано почти 9,5 миллионов случаев заражения, излечились более 4,7 млн человек, скончались — более 482 тысяч.