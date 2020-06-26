Автоэксперт рассказал, почему не стали вводить новые правила медосмотра водителей

Медицинская справка, включающая тесты на алкогольную и наркотическую зависимость, не повлияла бы на количество пьяных на российских дорогах. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Минздрав оставил до конца года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. При этом предлагается ввести новый порядок медкомиссии с января 2021 года. Так, части водителей придется сдать дополнительные анализы на выявление зависимости к алкоголю и наркотикам, но только по решению врача-нарколога.

В ведомстве объяснили, что перенос введения меры позволит дать время регионам полностью подготовиться, а также «сделать процесс экспертного обсуждения более детальным».

«На практике для гражданина принятие этого документа (нового приказа. — Прим. ФАН) будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок», — говорится в сообщении Минздрава.

Однако ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин предположил, что решение Минздрава не вводить новый порядок медицинского освидетельствования связан с «боязнью гнева руководства нашей страны» из-за проблем, которые впоследствии возникнут.

«Люди будут возмущены и выстроятся в огромные очереди, потому что придется проходить все эти тесты, — пояснил Субботин в интервью ФАН. — К тому же справка будет стоить больших денег – 10 тысяч рублей. Это ползарплаты механика на селе. За что берут такие деньги?».

В профильным ведомствах, где придумывают такие нормы, прекрасно понимают, что между погибшими на дорогах из-за пьяных водителей и этой справкой прямой связи нет, говорит собеседник ФАН.

«Справка тут ничем не поможет, поскольку кому надо, тот купит и все равно выпьет, а потом сядет за руль. Справка не будет влиять на безопасность движения. Сколько было пьяных, столько и останется. Вот, к примеру, Михаила Ефремова разве эта справка остановит? Нет, тут нужны другие методы борьбы с пьяными водителями», — сказал он.

Инициаторов идеи «внутренне смущает» отсутствие реальной пользы тестов на алкогольную и наркотическую зависимость для безопасности дорожного движения, а поэтому введение нормы было отодвинуто, считает Субботин.

«Разговор идет исключительно о бизнесе и о том, чтобы зарабатывать деньги, а не о безопасности на дорогах. Сейчас не время, все будут недовольны, а в начале 2021 года все будет тихо. Такая логика у тех, кто продвигает новый порядок медицинского освидетельствования. Люди от бизнеса потирали свои руки, но сейчас опять все не прошло», — поделился своим мнением автоэксперт.

Однако Субботин прогнозирует, что предложенные изменения порядка в порядок получения медсправки исчезнут.

«Придут люди, которые кое-что в медицине, и знают, как избавить нас от пьяных водителей за рулем. К тому же у нас новый министр здравоохранения и я думаю, он займется этой темой», — отметил собеседник ФАН.

Врач-нарколог из Александр Ковтун также считает, что изменения, которые планировались принять, мало что меняют.

«Сейчас без какого-то нормативного дополнительного регулирования большинство медицинских учреждений, которые оказывают услуги по медицинскому освидетельствованию, кандидатов в водители и действующих водителей проверяют на наркотики по моче. При необходимости организация может направить человека в наркологический диспансер на углубленное исследование, если врач по результатам беседы заподозрит наличие заболевания. Тогда водитель из своего кармана оплачивает дополнительное обследование. Узаконивание сложившегося порядка ситуация не изменит к лучшему», — объяснил Ковтун.

Ранее эксперты назвали три важных для автолюбителей нововведения, которые начнут действовать в России с 1 июля. В частности, начнут действовать более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Вступит в силу запрет на ввоз праворульной строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, тягачей, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.