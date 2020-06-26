Модель с заболеванием кожи восхитила подписчиков фотосессией в нижнем белье

Оттава, 26 июня. Канадская модель и активистка Винни Харлоу, у которой диагностировано кожное заболевание витилиго, опубликовала снимки с пляжной фотосессии на своей странице в Instagram. Девушка с нарушениями пигментации кожи восхитила подписчиков смелой фотосессией.

На снимках модель предстала перед поклонниками в комплекте белья бренда Tommy Hilfiger и панаме. Образ Харлоу дополнила миниатюрной сумочкой от модного дома Dior и массивными золотыми украшениями. На фотографиях модель сидит на пляже, а также поливает себя газировкой из банки.

Поклонники Винни Харлоу пришли в восторг, увидев фотографии.

«Мне нравится твоя кожа», — написал jasleeii.

«Восхитительно!» — сделал комплимент модели bernal_pineda.

«Красавица!» — прокомментировал marving07.

«Такая горячая!» — отметила ava_hille09.

«Естественная красота», — восхитился lifebyalberto.

«У меня тоже есть витилиго, как и у тебя, но у меня нет такой уверенности», — призналась одна из подписчиц модели.

Винни Харлоу родилась 27 июля 1994 года. Девушка прославилась в 2014 году, приняв участие в съемках 21-го сезона популярного шоу «Топ-модель по-американски». Модель является лицом бренда одежды Desigual.

В 2011 году Харлоу опубликовала на YouTube ролик «Витилиго: состояние кожи, но не разрушение жизни». Модель рассказала, как ей живется с нарушением пигментации кожи.