Алибасов изолирован под наблюдение психиатров

Москва, 26 июня. Журналисты издания StarHit выяснили, что российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов был изолирован под наблюдение врачей в психиатрической клинике. Музыканта обнаружили в медицинском учреждении на фоне проблем со здоровьем, возникшими, вероятнее всего, из-за применяемых ранее препаратов.

Ранее СМИ сообщили, что Алибасов пропал и перестал выходить на связь незадолго до своего дня рождения. С 6 июня о местонахождении и состоянии музыканта ничего не было известно, но чуть позже выяснилось, что вместо праздника артиста ждал психдиспансер — он был доставлен в медицинское учреждение. О причинах госпитализации ничего не сообщалось, а родственники продюсера отказались давать комментарии средствам массовой информации.

Журналисты StarHit отмечают, что Алибасов мог быть отправлен в психиатрическую клинику медицинскими работниками на фоне расстройства, возникшего из-за препаратов, принимаемых музыкантом во время лечения.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, ранее рассказала, что Алибасов был оправлен на лечение в больницу родным сыном Бари Алибасовым — младшим. Она заметила, что волноваться о состоянии музыканта не стоит, а врачи «откапывают его и приводят в чувство».

«К слову, в прошлом году звездный наследник поместил в психиатрическую клинику свою мать Елену Уронич. Бари-младший отметил, что родительница много лет страдает душевным расстройством: ей диагностировали шизофрению», — пишет издание.

Авторы материала не исключают, что исчезновение Алибасова может быть связано с обычной пиар-акцией, а сам музыкант очередной раз пытается привлечь к себе внимание.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова заявил, что начал замечать за отцом странности и опасается за его травмированное «Кротом» психическое здоровье.