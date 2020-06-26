Голикова призвала ввести медицинское наблюдение за переболевшими COVID-19

Москва, 26 июня. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила установить наблюдение за пациентами, переболевшими коронавирусом. Об этом она рассказала на заседании коллегии Минздрава. По словам политика, течение этого заболевания учеными до конца не изучено. По данным РБК, Голикова напомнила, что коронавирус изучают специалисты по всему миру.

«Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжелой форме», — объяснила она.

Голикова призвала установить «длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами». По ее словам, нужно знать периодичность и объемы медицинских обследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания. Голикова добавила, что врачи должны обращать внимание на сопутствующие риски течения заболевания. Среди них обострение ишемической болезни сердца, гипертоническая болезнь, заболевания легких и другие болезни.

Ранее число выздоровевших за сутки россиян с коронавирусом превысило количество новых случаев. За минувшие сутки в России полностью вылечились еще 8988 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших, зарегистрированное за весь период наблюдений, составило 384 152 человека.

В нашей стране за последние сутки выявили 6800 новых случаев коронавируса. В оперштабе подчеркнули, что 28,5% из этих людей не имели клинических проявлений заболевания.

Напомним, ученые из Бостонского университета назвали способ уничтожить коронавирус за 25 секунд.