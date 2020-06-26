Бузова перепутала в московском музее Ван Гога с Ван Даммом

Москва, 26 июня. Певица Ольга Бузова попала в очередной конфуз при посещении музея, перепутав голландского художника Винсента Ван Гога с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом.

В столице продолжают постепенно снимать ограничения, в частности уже возобновили свою работу многие учреждения культуры. Этим не преминула воспользоваться поп-звезда, одной из первых отправившаяся в Мультимедиа Арт Музея в Москве (МАММ).

Бузовой провели индивидуальную экскурсию, во время которой ее сопровождали представители СМИ. После обзора экспонатов знаменитость решила поделиться впечатлениями с прессой и допустила досадную ошибку, передает Пятый канал.

По словам певицы, она любит посещать музеи, чтобы повышать свой культурный уровень. Особое предпочтение Бузова отдает этому во время путешествий.

Знаменитость решила похвастаться своими познаниями, отметив, что ей очень нравится музей Ван Гога в Амстердаме. Правда вместо известного художника она назвала имя Ван Дамма.

Ранее Бузова вошла в Топ-5 самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. При этом поп-исполнительница пропустила вперед только бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Ее состояние оценивается в 2,7 миллиона долларов, сообщает телеканал «360».