Средняя зарплата российских медиков выросла на 7% в 2019 году

Москва, 26 июня. Средняя зарплата российских медиков в 2019 году выросла на 7%, среднего медперсонала — на 7,3%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По данными Росстата, в 2019 году средняя заработная плата медицинских работников увеличилась на 7%. В 2019 году средняя заработная плата медицинских работников по сравнению с 2018 годом росла, в том числе, и у среднего медицинского персонала — на 7,3%, и у младшего медицинского персонала — на 4,6%», — сказал он на коллегии Минздрава.

В этом году медицинские работники, участвующие в лечении пациентов с коронавирусом, начали получать к зарплате дополнительные выплаты. Их в начале апреля предложил установить президент РФ Владимир Путин.

Специальную федеральную доплату получают врачи, средний и младший медперсонал, а также водители экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с больными с COVID-19.

20 июня Путин заявил, что все доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, должны быть сохранены в июле и августе.

Президент напомнил, что для врачей выплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, а для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей машин скорой помощи — 25 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что эти доплаты не облагаются налогом на доходы для физлиц, поэтому указанные суммы должны выплачиваться сотрудникам сферы здравоохранения в полном объеме.