Варшава, 26 июня. Строительство канала через Балтийскую косу не принесет Варшаве никаких дивидендов с военной точки зрения, предупредил бывший глава Национальной академии обороны страны, генерал-майор Богуслав Пацек.

Оценку перспективы возведения этого канала он представил в докладе, подготовленном вместе с Фондом безопасности и международного развития SDirect24. В нем специалисты предупредили, что в случае начала боевых действий канал будет выгоден России, потому что корабли ВМФ РФ смогут проходить по этому каналу.

Пацек также обратил внимание, что через Балтийскую косу на самом деле не сможет протиснуться ни одно подразделение польского флота. К тому же и порт Эльблонг не предназначен для размещения военных кораблей.

Таким образом, как подчеркивается в документе, в этом проекте нет абсолютно никакой ценности, а лишь одни убытки для польского бюджета. Еще один огромный минус — нанесение огромного вреда окружающей среде.

Отметим, что изначально строительство канала пытались оправдывать только экономическими целями. В Варшаве заявили, что он крайне необходим, чтобы открыть торговым судам путь в Эльблонг в обход российских территориальных вод. Но когда стоимость работ по строительству канала выросла до двух миллиардов злотых, стало очевидно, что экономической целесообразности в проекте нет никакой.

Чтобы не сворачивать стройку, польские власти решили прибегнуть к антироссийской риторике и обосновать необходимость строительства канала якобы угрозой от Балтийского флота ВМФ РФ.

Однако, как показал доклад Пацека и экспертов SDirect24, такая позиция не выдерживает никакой критики.