Губернатор Южной Дакоты рассказала, чем опасно уничтожение горы Рашмор для будущего США

Вашингтон, 26 июня. Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм высказалась о беспорядках, которые вспыхнули в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции.

В эфире американского телевизионного канала Fox News Ноэм заявила, что участники акции протеста продолжают уничтожать монументы личностей, которые оказали прямое влияние на историю Соединенных Штатов. Она крайне отрицательно оценила подобные выходки протестующих, а также заявила, что не допустит осквернения памятников в городах штата, сообщает информационное издание «ИноСМИ».

Ноэм заметила, что на данный момент протестующие угрожают одному из самых важных памятников в США — горе Рашмор, на массиве которой высечен барельеф из портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Она обратила внимание, что этот символ США, имеющий национальное значение, находится в серьезной опасности. Протестующие уже давно угрожают осквернить и уничтожить этот мемориал.

По словам губернатора Южной Дакоты, власти штата сделают все возможное, чтобы защитить гору Рашмор от участников акций протеста. Речь идет о выделение дополнительных ресурсов, чтобы взять этот объект под серьезную охрану.

«И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эта идея прозвучала ясно и громко: мы позаботимся о том, чтобы гора Рашмор оставалась такой же величественной, как сейчас», — заявила Ноэм.

Губернатор также напомнила, что этот памятник имеет большое национальное значение для всех американцев, поскольку на нем изображены портреты людей, которые фактически являются отцами-основателями США. Каждый из этих исторических личностей сыграл свою роль в становлении Соединенных Штатов Америки.

«Джордж Вашингтон был объединяющей фигурой, он объединил эту страну под своим руководством, когда нам нужно было рождение новой нации. Мы знаем, что у нас есть Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, давший нам принцип: «Все люди созданы равными», — а Линкольн сделал так, чтобы этот принцип осуществился, претворил его в жизнь. Рузвельт был первым, кто отобедал с афроамериканцем в Белом доме», — заявила Ноэм.

Она полагает, что уничтожение «горы основателей» лишит американцев будущего, поскольку страна фактически отречется от своей истории. При этом старшее поколение, обучая детей и внуков, больше не сможет привести в пример добродетели и уроки, основанные на жизни этих исторических личностей.

«Весь этот разговор изменился, он отошел от вопросов равенства, теперь это радикальное движение, переписывающее нашу историю, оно отнимет у нас все уроки, которые мы хотим преподать своим детям и внукам», — резюмирует Ноэм.

Ранее аналитики китайского издания Sohu заметили, что США уже в ближайшее время могут повторить судьбу Советского Союза. Страна рискует распасться на несколько независимых регионов.